Veillée de Noël au Village de Noël percheron Appenai-sous-Bellême
Veillée de Noël au Village de Noël percheron Appenai-sous-Bellême samedi 6 décembre 2025.
Veillée de Noël au Village de Noël percheron
église Saint-Germain Appenai-sous-Bellême Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 20:30:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Veillée de Noël (musique, contes et danses) traditionnelle percheronne en l’église d’Appenai-sous-Bellême qui accueille le Village de Noël Percheron .
église Saint-Germain Appenai-sous-Bellême 61130 Orne Normandie +33 6 30 65 12 54
English : Veillée de Noël au Village de Noël percheron
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Veillée de Noël au Village de Noël percheron Appenai-sous-Bellême a été mis à jour le 2025-11-15 par CdC des Collines du Perche Normand