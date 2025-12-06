Veillée de Noël au Village de Noël percheron Appenai-sous-Bellême

Veillée de Noël au Village de Noël percheron

église Saint-Germain Appenai-sous-Bellême Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Veillée de Noël (musique, contes et danses) traditionnelle percheronne en l’église d’Appenai-sous-Bellême qui accueille le Village de Noël Percheron .

église Saint-Germain Appenai-sous-Bellême 61130 Orne Normandie +33 6 30 65 12 54

