Veillée de Noël des Bergers Eglise Notre Dame de Beauvoir Istres

Veillée de Noël des Bergers

Mercredi 26 novembre 2025 à partir de 18h30. Eglise Notre Dame de Beauvoir Centre ancien Istres Bouches-du-Rhône

Avec les chants de Noël du choeur d’hommes Li Galo Pastre et la participation des musiciens Virginie et Jean-Baptiste Giai (tambourinaire) et Anne-Laure Pascal (violoncelle ) qui interpreteront la suite calendale de Robert Pascal.

Animations et récits par le conteir Gilles Lutton, autour des traditions calendales. Vin chaud offert à la fin de la soirée. .

Eglise Notre Dame de Beauvoir Centre ancien Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00

English :

The Li Galo Pastre men’s choir will sing Christmas carols, and musicians Virginie and Jean-Baptiste Giai (tambourine) and Anne-Laure Pascal (cello) will perform Robert Pascal’s suite calendale.

German :

Mit Weihnachtsliedern des Männerchors Li Galo Pastre und der Teilnahme der Musiker Virginie und Jean-Baptiste Giai (Tamburin) und Anne-Laure Pascal (Cello), die die kalendarische Suite von Robert Pascal interpretieren werden.

Italiano :

Con canti natalizi cantati dal coro maschile Li Galo Pastre e dai musicisti Virginie e Jean-Baptiste Giai (tamburello) e Anne-Laure Pascal (violoncello) che eseguono la suite calendale di Robert Pascal.

Espanol :

Con villancicos cantados por el coro masculino Li Galo Pastre y los músicos Virginie y Jean-Baptiste Giai (pandereta) y Anne-Laure Pascal (violonchelo) interpretando la suite calendale de Robert Pascal.

