Veillée de Noël Elsenheim
Veillée de Noël Elsenheim samedi 20 décembre 2025.
Veillée de Noël
rue Principale Elsenheim Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-12-20 19:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Veillée de Noël thématique interprétée par les jeunes
Veillée de Noël interprétée par un groupe d’enfants. Les intermèdes musicaux sont assurés par la chorale d’Elsenheim/Ohnenheim. Chaque année, un nouveau thème. .
rue Principale Elsenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 71 40 21 93 astridoster@free.fr
English :
Themed Christmas Eve performed by the youth
German :
Thematischer Weihnachtsabend, interpretiert von Jugendlichen
Italiano :
Vigilia di Natale a tema interpretata dai giovani
Espanol :
Nochebuena temática interpretada por jóvenes
