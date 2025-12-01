Veillée de Noël

rue Principale Elsenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-20 19:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Veillée de Noël thématique interprétée par les jeunes

Veillée de Noël interprétée par un groupe d’enfants. Les intermèdes musicaux sont assurés par la chorale d’Elsenheim/Ohnenheim. Chaque année, un nouveau thème. .

rue Principale Elsenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 71 40 21 93 astridoster@free.fr

English :

Themed Christmas Eve performed by the youth

German :

Thematischer Weihnachtsabend, interpretiert von Jugendlichen

Italiano :

Vigilia di Natale a tema interpretata dai giovani

Espanol :

Nochebuena temática interpretada por jóvenes

L’événement Veillée de Noël Elsenheim a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de tourisme du Grand Ried