Veillée de noël Salle municipale Étaules

Veillée de noël Salle municipale Étaules vendredi 12 décembre 2025.

Veillée de noël

Salle municipale 2 , allée William Jonka Étaules Charente-Maritime

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

ETAULES chante Noël !

Salle municipale 2 , allée William Jonka Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 66 96 15 foyerruraletaules17@orange.fr

English :

ETAULES sings Christmas!

German :

ETAULES singt Weihnachten!

Italiano :

ETAULES canta il Natale!

Espanol :

¡ETAULES canta la Navidad!

