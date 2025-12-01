Veillée de noël Salle municipale Étaules
Veillée de noël Salle municipale Étaules vendredi 12 décembre 2025.
Veillée de noël
Salle municipale 2 , allée William Jonka Étaules Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 20:30:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
ETAULES chante Noël !
.
Salle municipale 2 , allée William Jonka Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 66 96 15 foyerruraletaules17@orange.fr
English :
ETAULES sings Christmas!
German :
ETAULES singt Weihnachten!
Italiano :
ETAULES canta il Natale!
Espanol :
¡ETAULES canta la Navidad!
L’événement Veillée de noël Étaules a été mis à jour le 2025-10-09 par Mairie d’Etaules