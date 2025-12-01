Veillée de Noël

1 rue des Chanoines Guebwiller Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-24 18:00:00

fin : 2025-12-24

2025-12-24

Veillée de Noël pour les familles.

1 rue des Chanoines Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 91 57

English :

Christmas Eve for families.

German :

Heiliger Abend für Familien.

Italiano :

Vigilia di Natale per le famiglie.

Espanol :

Nochebuena para las familias.

L’événement Veillée de Noël Guebwiller a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller