Veillée de Noël Guebwiller
Veillée de Noël Guebwiller mercredi 24 décembre 2025.
Veillée de Noël
1 rue des Chanoines Guebwiller Haut-Rhin
Début : Mercredi 2025-12-24 18:00:00
fin : 2025-12-24
2025-12-24
Veillée de Noël pour les familles.
Veillée de Noël. .
1 rue des Chanoines Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 91 57
English :
Christmas Eve for families.
German :
Heiliger Abend für Familien.
Italiano :
Vigilia di Natale per le famiglie.
Espanol :
Nochebuena para las familias.
L’événement Veillée de Noël Guebwiller a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller