Veillée de Noël Kunheim

Les paroisses catholique et protestante de Kunheim célébreront leur traditionnelle veillée œcuménique de Noël avec la participation des enfants des paroisses, la chorale « Joie de chanter » et l’harmonie « Echo du Rhin ». 0 .
Kunheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 40 40
