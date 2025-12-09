Veillée de Noël Salle Augustoritum Limoges
Salle Augustoritum 2 Rue Félix Eboué Limoges Haute-Vienne
Gratuit
Début : 2025-12-13
2025-12-13
Participez à la Veillée de Noël avec les élèves du département de musique traditionnelle du Conservatoire de Limoges à la salle Augustoritum. Dès 18h30, vivez une soirée musicale, suivie d’un buffet partagé à 19h45 et à 20h15 scène participative ouverte aux élèves et au public (inscription pendant la soirée). .
