Veillée de Noël Salle Augustoritum Limoges

Salle Augustoritum 2 Rue Félix Eboué Limoges Haute-Vienne

Participez à la Veillée de Noël avec les élèves du département de musique traditionnelle du Conservatoire de Limoges à la salle Augustoritum. Dès 18h30, vivez une soirée musicale, suivie d’un buffet partagé à 19h45 et à 20h15 scène participative ouverte aux élèves et au public (inscription pendant la soirée). .

