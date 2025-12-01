Veillée de Noël & Messe de Minuit Place Michel Pacha Sanary-sur-Mer
Veillée de Noël & Messe de Minuit Place Michel Pacha Sanary-sur-Mer mercredi 24 décembre 2025.
Veillée de Noël & Messe de Minuit
Place Michel Pacha Eglise Saint Nazaire Sanary-sur-Mer Var
Début : Dimanche 2025-12-24 23:30:00
fin : 2025-12-24
2025-12-24
Participez à la veillée de Noël suivie de la messe de Minuit au sein de l’Église Saint-Nazaire.
English : Christmas Eve & Midnight Mass
Join us for Christmas Eve and Midnight Mass at Saint-Nazaire Church.
German : Heiliger Abend & Mitternachtsmesse
Nehmen Sie am Weihnachtsabend und der anschließenden Mitternachtsmesse in der Kirche Saint-Nazaire teil.
Italiano : Vigilia di Natale e Messa di mezzanotte
Partecipate alla funzione della vigilia di Natale seguita dalla Messa di mezzanotte nella Chiesa di Saint-Nazaire.
Espanol : Nochebuena y Misa del Gallo
Participe en el oficio de Nochebuena seguido de la Misa del Gallo en la iglesia de Saint-Nazaire.
L’événement Veillée de Noël & Messe de Minuit Sanary-sur-Mer a été mis à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme de Sanary sur Mer