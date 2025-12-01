Veillée de Noël & Messe de Minuit Place Michel Pacha Sanary-sur-Mer

Veillée de Noël & Messe de Minuit

Place Michel Pacha Eglise Saint Nazaire Sanary-sur-Mer Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-24 23:30:00

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Participez à la veillée de Noël suivie de la messe de Minuit au sein de l’Église Saint-Nazaire.

.

Place Michel Pacha Eglise Saint Nazaire Sanary-sur-Mer 83110 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 74 59 90

English : Christmas Eve & Midnight Mass

Join us for Christmas Eve and Midnight Mass at Saint-Nazaire Church.

German : Heiliger Abend & Mitternachtsmesse

Nehmen Sie am Weihnachtsabend und der anschließenden Mitternachtsmesse in der Kirche Saint-Nazaire teil.

Italiano : Vigilia di Natale e Messa di mezzanotte

Partecipate alla funzione della vigilia di Natale seguita dalla Messa di mezzanotte nella Chiesa di Saint-Nazaire.

Espanol : Nochebuena y Misa del Gallo

Participe en el oficio de Nochebuena seguido de la Misa del Gallo en la iglesia de Saint-Nazaire.

L’événement Veillée de Noël & Messe de Minuit Sanary-sur-Mer a été mis à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme de Sanary sur Mer