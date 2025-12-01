Veillée de Noël musicale et messe de Minuit

Place Joffre Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-24 23:30:00

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

La soirée débutera par une veillée de Noël musicale, où chants et musiques viendront préparer les cœurs à la fête, suivie de la traditionnelle Messe de Minuit, célébrée dans la joie, la lumière et le recueillement de la nuit de Noël.

Veillée de Noël musicale suivie de la messe de Minuit. .

Place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20

English :

The evening begins with a musical Christmas Eve, where carols and music prepare hearts for the festivities, followed by the traditional Midnight Mass, celebrated in the joy, light and contemplation of Christmas Eve.

German :

Der Abend beginnt mit einem musikalischen Weihnachtsabend, bei dem Lieder und Musik die Herzen auf das Fest einstimmen, gefolgt von der traditionellen Mitternachtsmesse, die in der Freude, dem Licht und der Besinnlichkeit der Weihnachtsnacht gefeiert wird.

Italiano :

La serata inizierà con una vigilia musicale, dove canti e musiche prepareranno i cuori ai festeggiamenti, seguita dalla tradizionale Messa di mezzanotte, celebrata nella gioia, nella luce e nella contemplazione della notte di Natale.

Espanol :

La velada comenzará con una Nochebuena musical, en la que los villancicos y la música prepararán los corazones para las fiestas, seguida de la tradicional Misa del Gallo, celebrada en la alegría, la luz y la contemplación de la Nochebuena.

L’événement Veillée de Noël musicale et messe de Minuit Thann a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay