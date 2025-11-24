Veillée de Noël Espace Pierre Davezies Navailles-Angos

Veillée de Noël

Espace Pierre Davezies Chemin de l’École Navailles-Angos Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Au programme chants avec les chœurs du Foyer Rural. Pause crêpes, vin & chocolat chaud. Théâtre par l’ensemble des ateliers, enfants et adultes El’ Gros Noël vert

Le Pôle Nord fond à vue d’oeil et risque d’être complètement submergé avant Noël. Les Lutins partent alors en mission à l’aide de boules à neige afin de trouver le ou les responsables de cette crise climatique sans précédent. C’est pendant leur enquête autour du monde qu’ils réaliseront qu’ils sont peut-être les premiers coupables de ce désastre…

Du traineau du Père Noël au groupe de K-pop, en passant par un feu de camp, tout est cause de l’effet de serre. .

