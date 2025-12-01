Veillée de Noël Obernai

Veillée de Noël

1A rue du Général Leclerc Obernai Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-24 18:00:00

fin : 2025-12-24

2025-12-24

Veillée de Noël de l’église protestante avec Sainte-Cène, célébration avec chants et prières.

1A rue du Général Leclerc Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 41 75 paroisseprotestanteobernai@orange.fr

Protestant church Christmas Eve with Holy Communion, carols and prayers.

Heiligabend der protestantischen Kirche mit Abendmahl, Feier mit Liedern und Gebeten.

Vigilia di Natale nella chiesa protestante con Santa Cena, canti e preghiere.

Nochebuena en la iglesia protestante con comunión, villancicos y oraciones.

