Veillée de Noël Obernai
Veillée de Noël Obernai mercredi 24 décembre 2025.
Veillée de Noël
1A rue du Général Leclerc Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-24 18:00:00
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-24
Veillée de Noël de l’église protestante avec Sainte-Cène, célébration avec chants et prières.
1A rue du Général Leclerc Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 41 75 paroisseprotestanteobernai@orange.fr
English :
Protestant church Christmas Eve with Holy Communion, carols and prayers.
German :
Heiligabend der protestantischen Kirche mit Abendmahl, Feier mit Liedern und Gebeten.
Italiano :
Vigilia di Natale nella chiesa protestante con Santa Cena, canti e preghiere.
Espanol :
Nochebuena en la iglesia protestante con comunión, villancicos y oraciones.
