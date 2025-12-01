Veillée de Noël pour les familles Colmar

Veillée de Noël pour les familles Colmar mercredi 24 décembre 2025.

Veillée de Noël pour les familles

2 place du 2 février Colmar Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-24 18:00:00

fin : 2025-12-24 19:30:00

2025-12-24

Toutes les générations se rassemblent pour célébrer le mystère de la nuit de Noël.

2 place du 2 février Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 44 96 paroisse@protestante-colmar.fr

English :

All generations come together to celebrate the mystery of Christmas night.

German :

Alle Generationen versammeln sich, um das Geheimnis der Weihnachtsnacht zu feiern.

Italiano :

Tutte le generazioni si riuniscono per celebrare il mistero della vigilia di Natale.

Espanol :

Todas las generaciones se reúnen para celebrar el misterio de la Nochebuena.

