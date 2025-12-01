Veillée de Noël pour les familles Colmar
Veillée de Noël pour les familles Colmar mercredi 24 décembre 2025.
Veillée de Noël pour les familles
2 place du 2 février Colmar Haut-Rhin
Début : Mercredi 2025-12-24 18:00:00
fin : 2025-12-24 19:30:00
2025-12-24
Toutes les générations se rassemblent pour célébrer le mystère de la nuit de Noël.
2 place du 2 février Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 44 96 paroisse@protestante-colmar.fr
English :
All generations come together to celebrate the mystery of Christmas night.
German :
Alle Generationen versammeln sich, um das Geheimnis der Weihnachtsnacht zu feiern.
Italiano :
Tutte le generazioni si riuniscono per celebrare il mistero della vigilia di Natale.
Espanol :
Todas las generaciones se reúnen para celebrar el misterio de la Nochebuena.
