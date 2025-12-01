Veillée de Noël pour tous Église Saint Pierre LA HOUBE Dabo
Veillée de Noël pour tous
Église Saint Pierre LA HOUBE Rue de la Forêt Brûlée Dabo Moselle
Moment de retrouvailles paisibles, humbles et solidaires. Autour de chants, lectures et pièces instrumentales. Avec la chorale Les Zécos et l’Ensemble vocal du Pays de Dabo. À la fin de la veillée, moment de partage autour d’un vin chaud et de Bredele .Tout public
A peaceful, humble and supportive reunion. With songs, readings and instrumental pieces. With the Les Zécos choir and the Ensemble vocal du Pays de Dabo. At the end of the evening, a moment of sharing over mulled wine and Bredele .
L’événement Veillée de Noël pour tous Dabo a été mis à jour le 2025-12-09 par OT PAYS DE PHALSBOURG