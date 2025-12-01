Veillée de Noël pour tous Église Saint Pierre LA HOUBE Dabo

Veillée de Noël pour tous

Église Saint Pierre LA HOUBE Rue de la Forêt Brûlée Dabo Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-19 19:30:00

2025-12-19

Moment de retrouvailles paisibles, humbles et solidaires. Autour de chants, lectures et pièces instrumentales. Avec la chorale Les Zécos et l’Ensemble vocal du Pays de Dabo. À la fin de la veillée, moment de partage autour d’un vin chaud et de Bredele .Tout public

+33 3 87 07 40 25

A peaceful, humble and supportive reunion. With songs, readings and instrumental pieces. With the Les Zécos choir and the Ensemble vocal du Pays de Dabo. At the end of the evening, a moment of sharing over mulled wine and Bredele .

