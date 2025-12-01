Veillée de Noël Presnoy
Veillée de Noël Presnoy mercredi 24 décembre 2025.
Veillée de Noël
Presnoy Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 18:00:00
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-24
Veillée de Noël
Veillée de Noël à l’église avec la chorale Rénovons le chœur de Presnoy . A 18h. .
Presnoy 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 30 43 mairie@presnoy.fr
English :
Christmas Eve
