Veillée de Noël Reichshoffen
Veillée de Noël Reichshoffen samedi 20 décembre 2025.
Veillée de Noël
14 rue d’Alsace Reichshoffen Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-12-20 18:00:00
Venez nombreux participer à cette veillée de Noël à Nehwiller, organisée par les Kirscheknibber, avec un concert à l’église protestante suivi d’une rencontre conviviale dans l’ancien garage des pompiers.
14 rue d’Alsace Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 45 92 35 96 bernardgerard1@orange.fr
English :
Join us in Nehwiller for this Christmas Eve event organized by the Kirscheknibber, with a concert at the Protestant church followed by a convivial gathering in the former fire department garage.
German :
Kommen Sie zahlreich zu diesem von den Kirscheknibbern organisierten Heiligabend in Nehwiller, mit einem Konzert in der protestantischen Kirche und einem anschließenden gemütlichen Beisammensein in der alten Feuerwehrgarage.
Italiano :
Venite tutti a questa vigilia di Natale a Nehwiller, organizzata dalla Kirscheknibber, con un concerto nella chiesa protestante seguito da un incontro nell’ex garage dei vigili del fuoco.
Espanol :
Vengan todos a esta Nochebuena en Nehwiller, organizada por el Kirscheknibber, con un concierto en la iglesia protestante seguido de una tertulia en el antiguo garaje de los bomberos.
