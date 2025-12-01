Veillée de Noël Kistin Café Runan

Veillée de Noël Kistin Café Runan samedi 20 décembre 2025.

Veillée de Noël

Kistin Café 3 Rue de l'Église Runan Côtes-d'Armor

Début : 2025-12-20 18:00:00
fin : 2025-12-20 21:00:00

2025-12-20

Inscrivez-vous pour nous faire partager votre talent ! A vos plus belles chansons, sketchs, poèmes…   .

Kistin Café 3 Rue de l’Église Runan 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 95 02 48 95 

