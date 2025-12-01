Veillée de Noël Kistin Café Runan
Veillée de Noël Kistin Café Runan samedi 20 décembre 2025.
Veillée de Noël
Kistin Café 3 Rue de l’Église Runan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 18:00:00
fin : 2025-12-20 21:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Inscrivez-vous pour nous faire partager votre talent ! A vos plus belles chansons, sketchs, poèmes… .
Kistin Café 3 Rue de l’Église Runan 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 95 02 48 95
English :
L’événement Veillée de Noël Runan a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol