VEILLÉE DE NOËL – SALON GUSTAVE EIFFEL Paris

VEILLÉE DE NOËL Début : 2025-12-25 à 18:00. Tarif : – euros.

VEILLÉE DE NOËLchants populaire et traditionnelsAVE MARIA de CACCINI/ /SCHUBERT…Airs d’opéras et airs sacrés HAENDEL/MOZART/PUCCINI/DVORAK…Lisa-Chaïb-Auriol, sopranoOrchestre CLASSIK EnsembleDavid Braccini, violon soloLA TOUR EIFFELSalon Gustave EiffelAu premier étageIMPORTANT : Le concert se passe dans le salon Gustave Eiffel au premier étage de la Tour Eiffel, les clients doivent absolument être sur site au moins 1h avant afin de récupérer au kiosque Gustave Eiffel leur billet ascenseur. LA DERNIERE MONTEE S’EFFECTUE 15 MN AVANT LE DEBUT DU CONCERT, APRES LES PLACES SONT CONSIDEREES COMME PERDUES.Sécurité & Accès : Afin d’assurer la sécurité de nos publics, l’accès au Parvis s’effectue par l’entrée 2 (allée Jean Paulhan). Merci de vous présenter dans la file dédiée du salon Gustave Eiffel afin d’éviter l’attente. Un contrôle rapide de vos sacs sera effectué. Dimensions des bagages autorisés : 32x50x21cm.

SALON GUSTAVE EIFFEL TOUR EIFFEL – 1er ETAGE 75006 Paris 75