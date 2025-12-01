Veillée de Noël Thann

Veillée de Noël

14 rue du Temple Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-24 17:00:00

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Prières, chants et conte de Noël pour vivre ensemble cette soirée si particulière. .

14 rue du Temple Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 56 79 03 14

English :

Prayers, songs and a Christmas story to share the spirit of Christmas.

German :

Gebete, Lieder und eine Weihnachtsgeschichte, um gemeinsam den Geist der Weihnacht zu erleben.

Italiano :

Preghiere, canti e una storia di Natale per entrare nello spirito natalizio.

Espanol :

Oraciones, canciones y un cuento de Navidad para entrar en el espíritu navideño.

