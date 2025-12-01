Veillée de Noël Thann
Veillée de Noël Thann mercredi 24 décembre 2025.
Veillée de Noël
14 rue du Temple Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-24 17:00:00
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-24
Prières, chants et conte de Noël pour vivre ensemble l’esprit de Noël.
Prières, chants et conte de Noël pour vivre ensemble cette soirée si particulière. .
14 rue du Temple Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 56 79 03 14
English :
Prayers, songs and a Christmas story to share the spirit of Christmas.
German :
Gebete, Lieder und eine Weihnachtsgeschichte, um gemeinsam den Geist der Weihnacht zu erleben.
Italiano :
Preghiere, canti e una storia di Natale per entrare nello spirito natalizio.
Espanol :
Oraciones, canciones y un cuento de Navidad para entrar en el espíritu navideño.
L’événement Veillée de Noël Thann a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay