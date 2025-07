Veillée de Noël Tinta et le livre enchanté Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Vendredi 19 décembre 2025 de 19h à 19h50. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : Vendredi 2025-12-19 19:00:00

fin : 2025-12-19 19:50:00

2025-12-19

Spectacle jeune et très jeune public présenté par la compagnie Casanova productions

Spectacle magique et musical, une histoire Noël !Enfants

Tinta est un farfadet du Marchand de Sable, son travail est de trouver la meilleure histoire du monde à raconter, le problème c’est que depuis qu’elle a perdu son doudou elle devient complètement zinzin !



Tinta va découvrir un livre géant dont vont s’échapper de fabuleuses histoires. Que se cache-t-il dans ce fameux livre ? Tinta arrivera-t-elle à trouver la meilleure histoire du monde ? Va-t-elle retrouver doudou ?

Venez aider notre farfadet déjantée, elle va avoir besoin de vous ! .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org

English :

Show for young and very young audiences presented by Casanova productions

A magical, musical show, a Christmas story!

German :

Eine Aufführung für junges und sehr junges Publikum, präsentiert von der Firma Casanova productions

Magisches und musikalisches Spektakel, eine Weihnachtsgeschichte!

Italiano :

Spettacolo per un pubblico giovane e giovanissimo presentato da Casanova productions

Uno spettacolo magico e musicale, una storia di Natale!

Espanol :

Espectáculo para público infantil y muy infantil presentado por Casanova producciones

Un espectáculo mágico y musical, ¡un cuento de Navidad!

