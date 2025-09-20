Veillée d’Equinoxe avec Ozégan Les lumières d’Avalon Maison des Sources Tréhorenteuc

Veillée d’Equinoxe avec Ozégan Les lumières d’Avalon Maison des Sources Tréhorenteuc samedi 20 septembre 2025.

Veillée d’Equinoxe avec Ozégan Les lumières d’Avalon

Maison des Sources 13 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 19:30:00

fin : 2025-09-20 22:00:00

Date(s) :

2025-09-20

La Maison des Sources ouvre ses portes pour l’Equinoxe Ozégan conte les légendes et mythes celtiques. Ses instruments et sa voix vous transportent en des temps antiques et la magie de cette nuit vit à nouveau lors de ce banquet.

Le tarif comprend le buffet. .

Maison des Sources 13 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 16 44 79 25

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Veillée d’Equinoxe avec Ozégan Les lumières d’Avalon Tréhorenteuc a été mis à jour le 2025-09-08 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande