Veillée des Grimologues à Ze Witches à Huelgoat. Huelgoat

Huelgoat Finistère
Début : 2026-01-09 18:30:00
Veillée des Grimologues
Le 9 janvier, les veillées continuent !
Venez découvrir Elisa Nicotra qui nous parlera de son livre LE CHANT DU DIEU SAUVAGE
Pensez à vous inscrire sur zewitches.huelgoat@gmail.com .
Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 6 88 57 56 31
English : Veillée des Grimologues à Ze Witches à Huelgoat.
