Veillée détente à la bibliothèque Espace Armand Veille Crottet

Crottet

Veillée détente à la bibliothèque

Espace Armand Veille Bibliothèque Crottet Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

L’équipe de la bibliothèque vous invite à une veillée détente Tricot, Crochet, Mandalas et même massage. Tout sera présent pour passer une soirée zen !

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Espace Armand Veille Bibliothèque Crottet 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 31 70 35 bibliotheque@crottet.fr

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English :

The library team invites you to a relaxing evening: Knitting, crochet, Mandalas and even massage. Everything you need for a zen evening!

L’événement Veillée détente à la bibliothèque Crottet a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle