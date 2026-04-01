Veillée détente à la bibliothèque Espace Armand Veille Crottet
Veillée détente à la bibliothèque Espace Armand Veille Crottet vendredi 24 avril 2026.
Crottet
Veillée détente à la bibliothèque
Espace Armand Veille Bibliothèque Crottet Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
L’équipe de la bibliothèque vous invite à une veillée détente Tricot, Crochet, Mandalas et même massage. Tout sera présent pour passer une soirée zen !
.
Espace Armand Veille Bibliothèque Crottet 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 31 70 35 bibliotheque@crottet.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The library team invites you to a relaxing evening: Knitting, crochet, Mandalas and even massage. Everything you need for a zen evening!
L’événement Veillée détente à la bibliothèque Crottet a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle
À voir aussi à Crottet (Ain)
- Concert Rue villa Croteldi Crottet 25 avril 2026
- La Dictée pour tous Espace Armand Veille Crottet 4 mai 2026