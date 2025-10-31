Veillée d’Halloween à St Julien Chapteuil Place du marché Saint-Julien-Chapteuil

Place du marché Espace scénique Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Début : 2025-10-31 17:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Saint Julien fête Halloween le Jeudi 31 Octobre dès 17h

RDV place du marché pour le début de soirée, puis espace scénique pour la suite de la soirée.

Place du marché Espace scénique Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 77 70

English :

Saint Julien celebrates Halloween on Thursday October 31st from 5pm

Meet up at Place du Marché for the start of the evening, followed by a stage area for the rest of the evening.

German :

Saint Julien feiert Halloween am Donnerstag, den 31. Oktober ab 17 Uhr

Treffpunkt Marktplatz für den Beginn des Abends, dann Bühnenbereich für den weiteren Verlauf des Abends.

Italiano :

Saint Julien festeggia Halloween giovedì 31 ottobre a partire dalle 17.00

Ritrovo in Place du Marché per l’inizio della serata, seguito da un’area palco per il resto della serata.

Espanol :

Saint Julien celebra Halloween el jueves 31 de octubre a partir de las 17.00 horas

Cita en la Place du Marché para el inicio de la velada, seguida de un espacio escénico para el resto de la noche.

