Veillée d’Halloween | Apéro Zombie & Courts-métrages glaçants Le P’tiot Bistrot Cormot-Vauchignon

Veillée d'Halloween | Apéro Zombie & Courts-métrages glaçants
Veillée d’Halloween | Apéro Zombie & Courts-métrages glaçants
Le P'tiot Bistrot, 5 Route du Bout du Monde, Cormot-Vauchignon, Côte-d'Or
Début : 2025-11-01 19:00:00
fin : 2025-11-01 23:00:00
2025-11-01
Le 1er novembre, notre toile sera tissée Le Lierre Parapluie invite le Bat de l’Âne au P’tiot Bistrot pour une soirée pleine d’émotions.
19h > Spectacle interactif Apéro Zombie de la Cie des Enclumés.
20h30 -> Courts-métrages glaçants, déconseillés aux moins de 14 ans, interdits aux moins de 12 ans.
Avec en première mondiale le premier court-métrage produit par l’atelier ciné du Lierre Parapluie.
Entrée à prix libre, sur place vous trouverez une buvette, une petite restauration et… un cocktail gratuit à toutes celles et ceux qui viennent déguisés !
Pensez à réserver la jauge est petite ! .
Le P’tiot Bistrot 5 Route du Bout du Monde Cormot-Vauchignon 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lelierreparapluie@gmail.com
