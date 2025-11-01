Veillée d’Halloween | Apéro Zombie & Courts-métrages glaçants Le P’tiot Bistrot Cormot-Vauchignon

Veillée d’Halloween | Apéro Zombie & Courts-métrages glaçants

Le P’tiot Bistrot 5 Route du Bout du Monde Cormot-Vauchignon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 19:00:00

fin : 2025-11-01 23:00:00

Date(s) :

2025-11-01

Le 1er novembre, notre toile sera tissée Le Lierre Parapluie invite le Bat de l’Âne au P’tiot Bistrot pour une soirée pleine d’émotions.

19h > Spectacle interactif Apéro Zombie de la Cie des Enclumés.

20h30 -> Courts-métrages glaçants, déconseillés aux moins de 14 ans, interdits aux moins de 12 ans.

Avec en première mondiale le premier court-métrage produit par l’atelier ciné du Lierre Parapluie.

Entrée à prix libre, sur place vous trouverez une buvette, une petite restauration et… un cocktail gratuit à toutes celles et ceux qui viennent déguisés !

Pensez à réserver la jauge est petite ! .

Le P’tiot Bistrot 5 Route du Bout du Monde Cormot-Vauchignon 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lelierreparapluie@gmail.com

English : Veillée d’Halloween | Apéro Zombie & Courts-métrages glaçants

German : Veillée d’Halloween | Apéro Zombie & Courts-métrages glaçants

Italiano :

Espanol :

L’événement Veillée d’Halloween | Apéro Zombie & Courts-métrages glaçants Cormot-Vauchignon a été mis à jour le 2025-10-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)