Veillée d’Imbolc et les contes d’hiver par Ozégan La Maison des Sources Tréhorenteuc

Veillée d’Imbolc et les contes d’hiver par Ozégan

La Maison des Sources 13 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:30:00

fin : 2026-02-07 22:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Retrouvez Ozégan, pour une veillée contée à l’occasion d’Imbolc fête celte de la germination et du retour du soleil.

Ozégan nous partagera des contes et légende comme celle de la déesse Birghit, pour honorer le feu du printemps qui redonnera vie à la nature et fera pousser les récoltes.

Sur réservation. Buffet compris. .

La Maison des Sources 13 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 16 44 79 25

L’événement Veillée d’Imbolc et les contes d’hiver par Ozégan Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-01-19 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande