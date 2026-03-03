Veillée du patrimoine | Chapelle de Pinchefalise Boismont

Veillée du patrimoine | Chapelle de Pinchefalise

[Spectacle vivant + visite guidée]

Le Parc naturel régional et son Pays d’art et d’histoire vous donnent rendez-vous pour leurs Veillées du patrimoine , des soirées originales mêlant découverte historique, patrimoine et spectacle vivant. Une invitation pour petits et grands à regarder autrement les trésors qui nous entourent et à vivre le patrimoine de façon sensible et conviviale. Accompagnés d’une guide-médiatrice, explorez un site emblématique à travers ses anecdotes, ses secrets ainsi que les grandes comme les petites histoires qui ont façonné son identité. À l’issue de la visite, place à l’émotion artistique théâtre, musique, lecture ou autre forme d’expression !

En avril, cap sur la chapelle Saint-Valery de Pinchefalise, à Boismont. Partez à la découverte de son histoire et de ses vitraux avant de prolongez la soirée avec un concert de harpe interprété par la musicienne Leen Ade, pour un moment tout en délicatesse et en émotion.

Bon à savoir

Gratuit

Durée 2h

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/veillee-du-patrimoine-boismont-2026/

English :

[Live show + guided tour]

The Regional Nature Park and its Pays d?art et d?histoire invite you to join them for their Veillées du patrimoine , original evenings combining historical discovery, heritage and live entertainment. An invitation for young and old to take a fresh look at the treasures that surround us, and to experience heritage in a sensitive and convivial way. Accompanied by an interpreter-guide, explore an emblematic site through its anecdotes, secrets and the stories, big and small, that have shaped its identity. At the end of the tour, it’s time for artistic emotion: theater, music, reading or other forms of expression!

In April, we’re off to the Chapelle Saint-Valery de Pinchefalise in Boismont. Discover the history of the chapel and its stained-glass windows, before extending the evening with a harp concert performed by musician Leen Ade, for a moment of delicacy and emotion.

Good to know:

Free

Duration: 2 hours

Booking essential on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/veillee-du-patrimoine-boismont-2026/

