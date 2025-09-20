Veillée du patrimoine Cité fortifiée de Saint-Valery Saint-Valery-sur-Somme

Veillée du patrimoine Samedi 20 septembre, 18h30 Cité fortifiée de Saint-Valery Somme

Gratuit – Réservation obligatoire (jauge limitée) ; réservation sur www.baiedesomme3vallees.fr

Rendez-vous pour une nouvelle « veillée du patrimoine » : l’’occasion pour petits et grands de regarder le patrimoine avec un nouvel œil ! Une guide-médiatrice vous contera les secrets et histoires de l’ancienne cité médiévale de Saint-Valery. Le parcours de visite sera ponctué d’intermèdes de lectures, proposés par la compagnie Correspondances, qui rendront hommage aux auteurs ayant autrefois vécu ou fréquenté la ville.

Cité fortifiée de Saint-Valery Saint-Valery-sur-Somme, rue de la porte de Nevers Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France

BS3V, C.Abelé