Veillée du Ramadan avec le duo Evo & Seddy Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris

Evo est un chanteur kurde d’origine arménienne, doté d’une voix puissante capable de transmettre une émotion intense. À ses côtés, Seddy est un clarinettiste azeri d’une grande virtuosité. Ensemble, ils forment un duo où la force de la voix rencontre l’élégance de la clarinette dans une musique à la fois vibrante et profondément mélancolique.

À propos des artistes

Clarinettiste et musicien originaire de Bakou (Azerbaïdjan), Seddam Novruzbeyov alias Seddy est lauréat de plusieurs concours internationaux. Il se distingue par un jeu sensible et expressif, se produisant en France et à l’international avec orchestres et en récital.

Evren Avci alias Evo est guitariste et chanteur kurde, d’origine arménienne. Il participe à différentes formations musicales avec Seddy, Wadie Naïm ou encore Paul Barreyre, notamment avec le nouveau quartet Lekip.

Tout au long du mois béni pour les musulmans, l’ICI et La Table Ouverte proposent chaque vendredi des soirées en deux temps. Au coucher du soleil, l’iftar – repas traditionnel de rupture du jeûne – se partage dans l’atmosphère conviviale du restaurant. Puis, la soirée se prolonge en présence de conteurs et musiciens autour de récits, de chants et de musiques.

Le vendredi 27 février 2026

de 20h00 à 22h00

payant

Sur réservation

Tarifs : 5€/8€

Tout public

Les réservations pour l’iftar se font auprès de l’association La Table Ouverte, sur place ou par téléphone au 06 58 96 29 52.

Les réservations pour le concert se font ci-dessous.

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris



