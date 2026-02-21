Veillée du Ramadan, avec Petit Tonton et Mohamed Kouyaté – Hirdhè Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris

Hirdhè plonge dans les récits traditionnels de Guinée et d’ailleurs, revisités avec créativité et passion par Petit Tonton, un artiste aux talents exceptionnels. Conçu pour raviver la magie des contes qui ont bercé des générations, ce spectacle est un voyage empreint de poésie et de musique célébrant la richesse du patrimoine oral et culturel guinéen.

À propos des artistes

Petit Tonton, maître conteur, fait revivre avec brio des récits intemporels, où la sagesse des anciens et les leçons de vie se mêlent à l’imaginaire. Sa voix captivante transporte petits et grands dans des mondes fantastiques, où chaque mot résonne avec émotion et profondeur.

À ses côtés, Mohamed Séfoudi Kouyaté virtuose de la Kora, accompagne les histoires de ses créations musicales.

Tout au long du mois béni pour les musulmans, l’ICI et La Table Ouverte proposent chaque vendredi des soirées en deux temps. Au coucher du soleil, l’iftar – repas traditionnel de rupture du jeûne – se partage dans l’atmosphère conviviale du restaurant. Puis, la soirée se prolonge en présence de conteurs et musiciens autour de récits, de chants et de musiques.

Le vendredi 06 mars 2026

de 20h00 à 22h00

payant

Sur réservation

Tarifs : 5€/8€

Tout public

Les réservations pour l’iftar se font auprès de l’association La Table Ouverte, sur place ou par téléphone au 06 58 96 29 52.

Les réservations pour le concert se font ci-dessous.

Tout public.

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris



