Veillée en breton Beilhadeg Gwinevez Salle Lan Inisan Plounévez-Lochrist

Veillée en breton Beilhadeg Gwinevez

Salle Lan Inisan Rue des Acacias Plounévez-Lochrist Finistère

Début : 2026-02-01 15:00:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Veillée en breton avec des conteurs, des chanteurs et beaucoup de bonne humeur.

Cette veillée sera animée par

Marc Paugam conteur

Jean Louis Laot conteur

Mikeal Conq conteur

Alfoñs Raguenes conteur

Goulc’han Kervella, sketch

Maryvonne Berthou ha pierre Jubil.

Strollad Disoursi Cansons

Philippe Le Roy -JL Bergot -Kan ha diskan

François Caroff chanteur

Tudy Mazo chanteur

Gregor Mazo chanteur

Triad Sanquer musique et chants .

Salle Lan Inisan Rue des Acacias Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 6 33 35 02 08

