Veillée en breton Beilhadeg Gwinevez Salle Lan Inisan Plounévez-Lochrist

Salle Lan Inisan Rue des Acacias Plounévez-Lochrist Finistère
Début : 2026-02-01 15:00:00
2026-02-01
Veillée en breton avec des conteurs, des chanteurs et beaucoup de bonne humeur.
Cette veillée sera animée par
Marc Paugam conteur
Jean Louis Laot conteur
Mikeal Conq conteur
Alfoñs Raguenes conteur
Goulc’han Kervella, sketch
Maryvonne Berthou ha pierre Jubil.
Strollad Disoursi Cansons
Philippe Le Roy -JL Bergot -Kan ha diskan
François Caroff chanteur
Tudy Mazo chanteur
Gregor Mazo chanteur
Triad Sanquer musique et chants .
Salle Lan Inisan Rue des Acacias Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 6 33 35 02 08
L’événement Veillée en breton Beilhadeg Gwinevez Plounévez-Lochrist a été mis à jour le 2026-01-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX