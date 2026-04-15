Veillée en chansons avec Maxime Piolot Pointe Saint-Mathieu Plougonvelin
Veillée en chansons avec Maxime Piolot Pointe Saint-Mathieu Plougonvelin samedi 18 juillet 2026.
Plougonvelin
Veillée en chansons avec Maxime Piolot
Pointe Saint-Mathieu Chapelle Notre-Dame de Grâces Plougonvelin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 16:00:00
fin : 2026-07-18 17:15:00
Date(s) :
2026-07-18
Accompagné de ses musiciens, Dominique Rivière guitare-accordéon-mandola et Corinne Schorp voix-tambour-flûte, Maxime Piolot chante l’âme des îles, l’âme des hommes, la tempête, le calme, la solitude, la joie de vivre. Il chante aussi les gens de la mer, ces éternels voyageurs, le courage d’affronter la réalité. Entrée libre participation. .
Pointe Saint-Mathieu Chapelle Notre-Dame de Grâces Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 08 25 10 64
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English : Veillée en chansons avec Maxime Piolot
L’événement Veillée en chansons avec Maxime Piolot Plougonvelin a été mis à jour le 2026-04-15 par OT IROISE BRETAGNE
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