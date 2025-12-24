?? Veillée en robe de Nuit ??, QUAI DES CHAPS Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-17 19:00 – 23:59

Gratuit : non ???? Billetterie HELLO ASSOAdulte :12 € en prévente en ligne (15 € sur place)Enfant : 5 € En famille

?Vendredi 16 janvier / Samedi 17 janvier ???? Ouverture des portes : 19h????Quai des chaps 378 route de Ste Luce 44300 Nantes Au cœur de l’hiver, la compagnie Midi à l’Ouest et ses complices vous concoctent à une soirée aussi chaleureuse qu’un feu de bois.???? Brasero – ???? Petite restauration – ???? Buvette pour réchauffer les corps et les coeurs. ???? Billetterie HELLO ASSOAdulte :12 € en prévente en ligne (15 € sur place)Enfant : 5 € ? 20h – Le Tarot de la nuit – Cie Midi à l’OuestDans cette nouvelle bonne aventure, la truculente Martine Tarot, Madame Soleil de vos villes et villages, est appelée d’urgence par un club d’astronomes : l’avenir de la nuit est sombre… la faute à la pollution lumineuse !Après avoir tiré les cartes du tarot à la Nuit et arpenté chemins et recoins à la recherche de témoins et de preuves, elle vous livre les résultats de son enquête tarologique.Une veillée philosophique, sensible et joyeuse, à la fois éclairante et réjouissante. ???? 22h – Concert entre poésie world et folk song française – Coline Linder TrioColine Linder chanteuse, milti-instrumentiste accompagnée du guitariste Sébastien Chevillard et de l’harmoniciste Guillaume Lagger, explorent une poésie apatride en quête de douceur et d’harmonie sauvage.Un trio lumineux pour conclure la soirée en musique, entre énergie, poésie et intensité.

QUAI DES CHAPS Nantes 44300

