Veillée et Messe de Noël Hartmannswiller

Veillée et Messe de Noël

rue de l’Eglise Hartmannswiller Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-24 23:45:00

fin : 2025-12-24

2025-12-24

La soirée commencera par une veillée, un temps de préparation et de méditation pour entrer dans la joie de Noël, suivie de la Messe de la Nuit célébrant la naissance du Christ. Dans le cadre chaleureux de l’église, cette célébration mêlera prières, lectures et chants pour faire revivre la lumière et l’espérance de cette nuit unique. .

rue de l’Eglise Hartmannswiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 73 24

2025-10-24