Saint-Alban-sur-Limagnole

VEILLÉE ÉTAPE DE RÉSIDENCE DE TERRITOIRE

Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Le collectif occitan DETZ s’intéresse au patrimoine matériel et immatériel des fours à pain de notre territoire.

Depuis le mois de mars, Estelle Blenet, Héloïse Moisan et Pablo Hocq sillonnent la Lozère à la rencontre de ses habitants. Ils collectent paroles, anecdotes et souvenirs de celles et ceux qui ont utilisé les fours à pain de leurs villages.

Le collectif occitan DETZ s’intéresse au patrimoine matériel et immatériel des fours à pain de notre territoire.

Depuis le mois de mars, Estelle Blenet, Héloïse Moisan et Pablo Hocq sillonnent la Lozère à la rencontre de ses habitants. Ils collectent paroles, anecdotes et souvenirs de celles et ceux qui ont utilisé les fours à pain de leurs villages.

À partir de cette matière, les artistes prévoient la création d’un ciné-concert.

En attendant cette forme finale, ils vous invitent à une veillée conviviale autour d’un buffet, afin de partager les premières étapes de leur travail de création. Ce moment permettra de découvrir les coulisses du projet, leurs sources d’inspiration, les choix artistiques envisagés et quelques anecdotes recueillies lors de leurs rencontres. .

Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 4 66 31 37 37 lecinetheatre@stchelydapcher.fr

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English :

The DETZ Occitan collective is interested in the tangible and intangible heritage of our region?s bread ovens.

Since March, Estelle Blenet, Héloïse Moisan and Pablo Hocq have been criss-crossing the Lozère region, meeting with local residents. They have been collecting the words, anecdotes and memories of those who have used the bread ovens in their villages.

L’événement VEILLÉE ÉTAPE DE RÉSIDENCE DE TERRITOIRE Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-04-08 par Conseil Départemental