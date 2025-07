Veillée étoilée avec les chemins de Colin Camping Les Reflets du Quercy Crayssac

Veillée étoilée avec les chemins de Colin Camping Les Reflets du Quercy Crayssac mardi 29 juillet 2025.

Veillée étoilée avec les chemins de Colin

Camping Les Reflets du Quercy 809 Route du Mas de Bastide Crayssac Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Début : 2025-07-29 21:45:00

fin : 2025-08-19 23:45:00

2025-07-29 2025-08-19

Soirée d’observation du ciel nocturne animée par les Chemins de Colin.

Inscriptions par téléphone ou sur le site internet.

*Pour chaque sortie, les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte référent participant ou non à l’activité. 10 .

English :

An evening of night sky observation hosted by Chemins de Colin.

German :

Abend zur Beobachtung des Nachthimmels unter der Leitung von Les Chemins de Colin.

Italiano :

Una serata di osservazione del cielo notturno organizzata da Les Chemins de Colin.

Espanol :

Una velada de observación del cielo nocturno organizada por Les Chemins de Colin.

