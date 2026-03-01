VEILLÉE FOUR À PAIN #1 Oultet Mont Lozère et Goulet

VEILLÉE FOUR À PAIN #1

Participation libre

Début : 2026-03-28 18:30:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Pensé comme un parcours convivial et poétique, le projet des Veillées Four à Pain se déroulera tout au long de l’année 2026. À travers ces veillées, le Rudeboy Crew invite habitant.e.s, artistes et associations locales à réinvestir un patrimoine de notre vallée les Fours à Pains !

Pour cette première soirée, le duo Bocage nous proposera un moment partagé autour des récits, légendes et contes qui habitent les mémoires et forment notre patrimoine commun.

La soirée continuera avec une recette traditionnelle cuisinée au feu de bois, accompagnée par un concert du projet Vieux Koko par Timothée Doumoury.

Ramenez une bûche de bois, une histoire à partager et quelque chose à cuisiner au feu de bois ! .

Oultet Four à pain Oultet Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org

English :

For this 1st evening, the Bocage duo will be sharing stories, legends and tales that inhabit our memories and form our common heritage.

The evening will continue with a recipe cooked over a wood fire, and a concert by Timothée Doumoury of the Vieux Koko project.

Bring a log, a story to share and something to cook over a wood fire

