Veillée Funèbre 30 mai – 1 juin Théâtre la Pergola Tarif unique

Début : 2025-05-30T19:00:00+02:00 – 2025-05-30T20:30:00+02:00

Fin : 2025-06-01T15:00:00+02:00 – 2025-06-01T16:30:00+02:00

Une nuit, un cercueil, des invités inattendus… et des dialogues qui fusent entre sarcasme et vérité crue. « Veillée Funèbre », c’est une comédie grinçante où l’humour noir danse avec l’absurde.

Que se passe-t-il quand les convenances éclatent et que les langues se délient ? Un tourbillon de répliques acérées, des non-dits qui explosent, et une galerie de personnages hauts en couleur qui transforment l’adieu en règlement de comptes… ou en farce !

Préparez-vous à rire, à être surpris et peut-être même à vous reconnaître dans ce spectacle caustique et jubilatoire.

Venez vivre une veillée dont vous ne sortirez pas indemnes… mais sûrement conquis !

Ecrit par Guy Foissy

Cie Leitmotiv