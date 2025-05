« Veillée granitique » diaporama musical à Noues de Sienne – Champ-du-Boult Noues de Sienne, 23 mai 2025 20:30, Noues de Sienne.

Calvados

« Veillée granitique » diaporama musical à Noues de Sienne Champ-du-Boult 17 Rue du Docteur Fontaine Noues de Sienne Calvados

L’opération Granit-Mémoire de pierre se développe avec ce nouveau rendez-vous. Une veillée granitique ? Mais oui pourquoi pas ? À partir d’un diaporama constitué des photos réalisées par Stéphane Janou sur les paysages et les activités liées au granit, mis en musique par des musiciens de La Loure, la veillée se développe avec le témoignage d’habitants, acteurs de la production grainetière locale.

Une occasion unique de découvrir autrement ce territoire marqué par le travail de la pierre ! C’est gratuit et ouvert à tous.

Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie +33 2 31 68 73 49

English : « Veillée granitique » diaporama musical à Noues de Sienne

The Granit-Mémoire de pierre operation expands with this new event. A granite wake? Why not? Based on a slide show featuring photos taken by Stéphane Janou of landscapes and activities linked to granite, and set to music by musicians from La Loure, the evening will feature testimonials from local people involved in seed production.

It’s a unique opportunity to discover in a different way this territory marked by the working of stone! Free and open to all.

German : « Veillée granitique » diaporama musical à Noues de Sienne

Die Operation Granit-Gedächtnisstein wird mit diesem neuen Termin weiter ausgebaut. Eine Granitmahnwache? Aber ja, warum nicht? Ausgehend von einer Diashow, die aus Fotos von Stéphane Janou über die Landschaften und Aktivitäten im Zusammenhang mit Granit besteht und von Musikern aus La Loure musikalisch untermalt wird, entwickelt sich die Mahnwache mit Aussagen von Einwohnern, die an der lokalen Samenproduktion beteiligt sind.

Eine einzigartige Gelegenheit, diese von der Steinbearbeitung geprägte Gegend auf andere Weise zu entdecken! Die Veranstaltung ist kostenlos und für alle offen.

Italiano :

L’operazione Granit-Mémoire de pierre si amplia con questo nuovo evento. Una veglia di granito? Perché no? Basata su una proiezione di diapositive con foto scattate da Stéphane Janou dei paesaggi e delle attività legate al granito, e musicata dai musicisti de La Loure, la serata presenterà testimonianze di persone locali coinvolte nella produzione di granito.

È un’occasione unica per scoprire questa zona, plasmata dalla lavorazione della pietra, in modo del tutto nuovo! L’evento è gratuito e aperto a tutti.

Espanol :

La operación Granit-Mémoire de pierre se amplía con este nuevo evento. ¿Una vigilia de granito? ¿Por qué no? A partir de un pase de diapositivas con fotos de Stéphane Janou sobre los paisajes y las actividades relacionadas con el granito, y con música de los músicos de La Loure, la velada contará con testimonios de la población local implicada en la producción de granito.

Se trata de una ocasión única para descubrir de otra manera este territorio moldeado por el trabajo de la piedra La entrada es libre y gratuita.

