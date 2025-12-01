Veillée histoires d’antan Festival la Pomme d’Orange Peillac

Veillée histoires d’antan Festival la Pomme d’Orange

Chez Angele 17 rue du stade Peillac Morbihan

Début : 2025-12-19 18:00:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Devenue le rendez-vous incontournable des “Glorieux de Peillac”, cette veillée est l’occasion parfaite, au coin du feu de bois, pour partager et échanger des anecdotes croustillantes sur le travail d’antan, celui de nos parents et grands-parents l’usine, les champs, le commerce ou l’école… Alors, préparez vos histoires ! Quel fut leur métier ? Venez vite nous raconter et faire vivre la mémoire de Peillac ! .

