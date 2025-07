Veillée « Histoires vraies des Alpes » Refuge du Clot des vaches Le Monêtier-les-Bains

Veillée « Histoires vraies des Alpes » Refuge du Clot des vaches Le Monêtier-les-Bains samedi 19 juillet 2025.

Sur réservation uniquement (repas + nuitée)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-19T19:00:00 – 2025-07-19T21:00:00

Fin : 2025-07-19T19:00:00 – 2025-07-19T21:00:00

Participez à la grande collecte d’histoires vraies initiée dans le Briançonnais par l’écrivain François Beaune, en compagnie de l’auteur/journaliste Quentin Raverdy.

En début de soirée, les deux auteurs se chargeront de raconter certaines des histoires d’habitants des Alpes déjà collectées, à la fois pour briser la glace et donner l’exemple. Ils tendront ensuite leur micro aux participants pour qu’ils livrent leurs plus belles histoires, des histoires chères à leurs coeurs, des histoires qu’ils voudraient faire voyager et partager avec le reste du monde.

Refuge du Clot des vaches 05220 Le Monêtier-les-Bains 05220 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)6 66 69 11 73 https://monetier.com/actualite/601-refuge-du-clot-des-vaches https://www.instagram.com/refugeclotdesvaches/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 66 69 11 73 »}]

©Angela Flahault