Veillée Jeux en Famille Salle des fêtes Saint-Martinien

Veillée Jeux en Famille

Salle des fêtes Le bourg Saint-Martinien Allier

Début : 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21 22:00:00

2025-11-21

Le Centre Social de Saint Martinien, en partenariat avec la Mairie de Saint-Martinien, vous invite à une veillée jeux en famille ! Venez partager une soirée ludique avec jeux de société, grands jeux en bois et rires garantis pour petits et grands.

Salle des fêtes Le bourg Saint-Martinien 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 10 73

English :

The Centre Social de Saint Martinien, in partnership with the Mairie de Saint-Martinien, invites you to a family game night! Come and enjoy a fun-filled evening of board games, large wooden games and laughter for young and old alike.

German :

Das Centre Social de Saint Martinien lädt Sie in Zusammenarbeit mit dem Rathaus von Saint Martinien zu einem Spieleabend für die ganze Familie ein! Erleben Sie einen spielerischen Abend mit Gesellschaftsspielen, großen Holzspielen und garantiertem Lachen für Groß und Klein.

Italiano :

Il Centro sociale di Saint Martinien, in collaborazione con il Comune di Saint Martinien, vi invita a una serata di giochi per famiglie! Venite a godervi una serata divertente con giochi da tavolo, grandi giochi in legno e risate assicurate per grandi e piccini.

Espanol :

El Centro Social de Saint Martinien, en colaboración con el Ayuntamiento de Saint Martinien, te invita a una tarde de juegos en familia Ven a disfrutar de una divertida tarde de juegos de mesa, grandes juegos de madera y risas garantizadas para grandes y pequeños.

