Veillée Jeux en Famille Salle des fêtes Saint-Palais

Veillée Jeux en Famille Salle des fêtes Saint-Palais vendredi 26 septembre 2025.

Veillée Jeux en Famille

Salle des fêtes Le bourg Saint-Palais Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 19:00:00

fin : 2025-09-26 22:00:00

Date(s) :

2025-09-26

Le Centre Social de Saint Martinien, en partenariat avec la mairie de Saint Palais et l’association Saint Pa’Gym, vous invite à une soirée placée sous le signe du jeu et de la convivialité.

.

Salle des fêtes Le bourg Saint-Palais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 10 73 servie.anim.cs@orange.fr

English :

The Centre Social de Saint Martinien, in partnership with the Saint Palais town council and the Saint Pa?Gym association, invites you to an evening of fun and games.

German :

Das Sozialzentrum von Saint Martinien lädt Sie in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung von Saint Palais und dem Verein Saint Pa?Gym zu einem Abend ein, der ganz im Zeichen des Spiels und der Geselligkeit steht.

Italiano :

Il Centro sociale Saint Martinien, in collaborazione con il Comune di Saint Palais e l’associazione Saint Pa?Gym, vi invita a una serata di giochi e divertimento.

Espanol :

El Centro Social Saint Martinien, en colaboración con el Ayuntamiento de Saint Palais y la asociación Saint Pa?Gym, le invita a una velada lúdica.

L’événement Veillée Jeux en Famille Saint-Palais a été mis à jour le 2025-09-12 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ