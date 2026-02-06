VEILLÉE LECTURE ET CONCERT Maison de la Forêt Le Gâvre
VEILLÉE LECTURE ET CONCERT Maison de la Forêt Le Gâvre samedi 14 mars 2026.
VEILLÉE LECTURE ET CONCERT
Maison de la Forêt 2 route de Conquereuil Le Gâvre Loire-Atlantique
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 19:00:00
fin : 2026-03-14 21:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Printemps des Poëtes Première partie, à 19h Les couleurs de la Loire , lectures par APACh. Deuxième partie à 20h Grand Petit Répertoire Régis Langlais revisite, guitare ou ukulélé-voix, des chansons drôles, tristes ou curieuses, françaises et anglo-saxonnes, pour enchanter l’instant.
English :
Printemps des Poëtes First part, 7pm: Les couleurs de la Loire , readings by APACh. Second part at 8pm: Grand Petit Répertoire Régis Langlais revisits, guitar or ukulele-voice, funny, sad or curious songs, French and Anglo-Saxon, to enchant the moment.
