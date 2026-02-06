VEILLÉE LECTURE ET CONCERT Maison de la Forêt Le Gâvre

VEILLÉE LECTURE ET CONCERT

Maison de la Forêt 2 route de Conquereuil Le Gâvre Loire-Atlantique

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-03-14 19:00:00

Printemps des Poëtes Première partie, à 19h Les couleurs de la Loire , lectures par APACh. Deuxième partie à 20h Grand Petit Répertoire Régis Langlais revisite, guitare ou ukulélé-voix, des chansons drôles, tristes ou curieuses, françaises et anglo-saxonnes, pour enchanter l’instant.

English :

Printemps des Poëtes First part, 7pm: Les couleurs de la Loire , readings by APACh. Second part at 8pm: Grand Petit Répertoire Régis Langlais revisits, guitar or ukulele-voice, funny, sad or curious songs, French and Anglo-Saxon, to enchant the moment.

