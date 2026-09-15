Veillée lecture Médiathèque Arcade Longchaumois

Informations pratiques

Longchaumois

Veillée lecture

Médiathèque Arcade 51 Grande Rue Longchaumois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 18:30:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

Venez partager vos derniers coups de coeur de lecture, autour d’une boisson chaude et quelques douceurs.

Sur inscription. .

Médiathèque Arcade 51 Grande Rue Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 64 93 mediatheque@arcade-cchj.fr

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English : Veillée lecture

L’événement Veillée lecture Longchaumois a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE