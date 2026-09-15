UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Longchaumois

Veillée lecture Médiathèque Arcade Longchaumois

mardi 15 septembre 2026 · Médiathèque Arcade · Longchaumois

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Médiathèque Arcade
Adresse
51 Grande Rue
Ville
39400 Longchaumois
Département
Jura
Tarif

Longchaumois

Veillée lecture

Médiathèque Arcade 51 Grande Rue Longchaumois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 18:30:00
fin : 2026-09-15

Date(s) :
2026-09-15

Venez partager vos derniers coups de coeur de lecture, autour d’une boisson chaude et quelques douceurs.

Sur inscription.   .

Médiathèque Arcade 51 Grande Rue Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 64 93  mediatheque@arcade-cchj.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Veillée lecture

L’événement Veillée lecture Longchaumois a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE

À voir aussi à Longchaumois (Jura)