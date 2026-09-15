Veillée lecture Médiathèque Arcade Longchaumois
mardi 15 septembre 2026 · Médiathèque Arcade · Longchaumois
Informations pratiques
Longchaumois
Veillée lecture
Médiathèque Arcade 51 Grande Rue Longchaumois Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 18:30:00
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
Venez partager vos derniers coups de coeur de lecture, autour d’une boisson chaude et quelques douceurs.
Sur inscription. .
Médiathèque Arcade 51 Grande Rue Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 64 93 mediatheque@arcade-cchj.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Veillée lecture
L’événement Veillée lecture Longchaumois a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE
À voir aussi à Longchaumois (Jura)
- La Forestière Longchaumois 19 septembre 2026
- Journées du Champignon Devant la Maison de la Flore Longchaumois 3 octobre 2026
- Foire d’automne Longchaumois 4 octobre 2026
- 24ème édition de la Foire Bio Longchaumois 17 octobre 2026