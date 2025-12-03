Veillée lecture moche ! Rue des frères Barenne Mauléon-Licharre

Veillée lecture moche !

Dans le cadre de sa saison culturelle, la commune de Mauléon organise une veillée lecture.

À l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, vous pourrez assister à une lecture. Pas facile de trouver sa place quand on se trouve moche ! Sophie, illustratrice, nous propose une projection animée de son histoire et un temps d’échange autour de la différence. .

