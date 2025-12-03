Veillée lecture moche ! Rue des frères Barenne Mauléon-Licharre
Veillée lecture moche ! Rue des frères Barenne Mauléon-Licharre mercredi 3 décembre 2025.
Veillée lecture moche !
Rue des frères Barenne Caserne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Dans le cadre de sa saison culturelle, la commune de Mauléon organise une veillée lecture.
À l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, vous pourrez assister à une lecture. Pas facile de trouver sa place quand on se trouve moche ! Sophie, illustratrice, nous propose une projection animée de son histoire et un temps d’échange autour de la différence. .
Rue des frères Barenne Caserne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 18 67
