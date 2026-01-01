Veillée lecture pour les 4-8 ans Nuit de la lecture Bibliothèque municipale d’Ecommoy Écommoy

Veillée lecture pour les 4-8 ans Nuit de la lecture

Bibliothèque municipale d’Ecommoy 4 Rue des Perrières Écommoy Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-01-23 20:30:00

Date(s) :

2026-01-23

Vendredi 23 janvier à 18h30, veillée lecture pour les 4-8 ans dans le cadre des nuits de la lecture. Partagez avec votre enfant un moment cocooning dans une ambiance feutrée.

Dans le cadre de la Nuit de la Lecture organisée par le ministère de la Culture.

Pour cette 10e édition, le thème retenu est villes/campagnes.

Destinée aux 4-8 ans, nous proposons une veillée lecture dans une ambiance tamisée autour de lecture d’albums, de contes et de kamishibaïs.

Séance à partager parent/enfant.

Gratuit

Places limitées Réservation conseillée au 02 43 43 35 32 .

Bibliothèque municipale d’Ecommoy 4 Rue des Perrières Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 43 35 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Friday, January 23 at 6:30pm, a reading evening for 4-8 year-olds as part of Reading Nights. Share a cocooning moment with your child in a cosy atmosphere.

L’événement Veillée lecture pour les 4-8 ans Nuit de la lecture Écommoy a été mis à jour le 2026-01-16 par CDT72