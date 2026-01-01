Veillée lecture sous la yourte Longchaumois

Veillée lecture sous la yourte

51 Grande Rue Longchaumois Jura

Début : 2026-01-27 18:30:00

fin : 2026-01-27 21:00:00

2026-01-27

Veillée insolite autour d’une fondue sous la yourte. Venez partager vos derniers coups de coeur. Au départ de la médiathèque de Longchaumois, sur inscription. .

51 Grande Rue Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 64 93 mediatheque@arcade-cchj.fr

