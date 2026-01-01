Veillée lecture sous la yourte Longchaumois
Veillée lecture sous la yourte Longchaumois mardi 27 janvier 2026.
Veillée lecture sous la yourte
51 Grande Rue Longchaumois Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-27 18:30:00
fin : 2026-01-27 21:00:00
Date(s) :
2026-01-27
Veillée insolite autour d’une fondue sous la yourte. Venez partager vos derniers coups de coeur. Au départ de la médiathèque de Longchaumois, sur inscription. .
51 Grande Rue Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 64 93 mediatheque@arcade-cchj.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Veillée lecture sous la yourte Longchaumois a été mis à jour le 2026-01-07 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE