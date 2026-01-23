Veillée Lectures gourmandes sous le tuyé Écomusée Maison Michaud Chapelle-des-Bois

Veillée Lectures gourmandes sous le tuyé

Écomusée Maison Michaud 26 combe des cives Chapelle-des-Bois Doubs

En partenariat avec la bibliothèque de Mouthe, nous vous convions à une veillée en lectures autour d’un café l’orge, de brioches cuites au four à bois et enfin la dégustation d’une soupe de bôlons !

Des lectures gourmandes, ponctuées d’échanges sur la cusine autrefois, émoustilleront vos papilles.

Une scène ouverte vous sera aussi proposée pour lire vos textes sur la thématique culinaire ou les transmettre à nos lectrices et qu’elles en fassent la lecture.

Rendez-vous dans la chambre du poêle et sous le tuyé pour une soirée insolite, douce et gourmande !

Entrée libre Sur réservation (limité à 20 personnes). .

Écomusée Maison Michaud 26 combe des cives Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 27 42 ecomusee.jura@gmail.com

