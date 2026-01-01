Veillée lectures nuit de la lecture 2026 Rue Louis Massignon Pordic

Veillée lectures nuit de la lecture 2026

Rue Louis Massignon Médiathèque de l’IC Pordic Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24 21:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Dans le cadre des Nuits de la lecture, une heure d’histoires dans une ambiance chaleureuse. Lumières tamisées et chocolats chauds vous attendent !

A partir de 4 ans sur réservation .

Rue Louis Massignon Médiathèque de l’IC Pordic 22590 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 10 12

