Veillée lectures nuit de la lecture 2026 Rue Louis Massignon Pordic
Veillée lectures nuit de la lecture 2026 Rue Louis Massignon Pordic samedi 24 janvier 2026.
Veillée lectures nuit de la lecture 2026
Rue Louis Massignon Médiathèque de l’IC Pordic Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 20:00:00
fin : 2026-01-24 21:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Dans le cadre des Nuits de la lecture, une heure d’histoires dans une ambiance chaleureuse. Lumières tamisées et chocolats chauds vous attendent !
A partir de 4 ans sur réservation .
Rue Louis Massignon Médiathèque de l’IC Pordic 22590 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 10 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Veillée lectures nuit de la lecture 2026 Pordic a été mis à jour le 2026-01-08 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme