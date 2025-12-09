Veillée littéraire chantée avec les Romanciers Nantais Centre Culturel Breton (Association KDSK) Saint-Herblain

Veillée littéraire chantée avec les Romanciers Nantais Centre Culturel Breton (Association KDSK) Saint-Herblain mardi 9 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-09 20:00 – 23:00

Gratuit : non Prix libre Tout public

Depuis 2012 l’association des Romanciers Nantais nous fait découvrir les plus belles plumes du département à travers la publication de plus d’une dizaine d’ouvrages collectifs.Très attachés à l’identité culturelle de la région, ils nous présenteront en avant-première leur nouveau recueil de nouvelles sur le thème de Nantes et de la Bretagne. L’occasion de réinventer notre traditionnelle veillée de fin d’année avec Dastum, pour une veillée chantée et, cette fois-ci, également contée. Avec l’association des Romanciers Nantais et Dastum et l’Agence Culturelle Bretonne 44

Centre Culturel Breton (Association KDSK) Nord Saint-Herblain 44800

0750504358 https://www.centreculturelbreton.fr